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Британія прийме 20 тисяч біженців з Афганістану

Середа, 18 серпня 2021, 07:47

Тисячі афганських біженців будуть переселені до Великої Британії після того, як таліби захопили контроль над Кабулом, пообіцяв британський уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

До 20 тисяч афганців отримають можливість влаштуватися в Великій Британії в найближчі роки, заявило МЗС.

У перший рік 5 000 біженців матимуть право оселитися у Британії на додачу до 5 000 афганських перекладачів і інших працівників, які працювали на уряд Британії у себе на батьківщині.

Жінки, дівчатка та інші громадяни, які вважаються вразливими, та які можуть стати об’єктом порушення прав людини чи нелюдського поводження з боку талібів, матимуть пріоритет у новій схемі.

Нагадаємо, після переходу влади в Афганістані до "Талібану" 15 серпня країни ЄС закрили свої посольства та евакуюють дипломатів. 

Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни.

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Афганістан Велика Британія
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