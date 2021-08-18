Британські винищувачі перехопили біля кордонів Румунії російський Су-24

Британські винищувачі Typhoon перехопили російський військовий літак Су-24, який наблизився до повітряного простору Румунії і створював загрозу для цивільних авіарейсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Королівських ВПС Британії.

Як повідомляється, британські винищувачі піднялися в повітря з румунської авіабази "Михаїл Когальнічану" поблизу Констанці на узбережжі Чорного моря після того як у районі польотної інформації Румунії виявили невідомий, ймовірно, російський літак, який прямував до повітряного простору країни.

Як і у багатьох інших подібних випадках, літак не подав план польоту і не спілкувався з румунським управлінням повітряного руху, що зробило небезпечними польоти інших авіарейсів.

"Коли невідомий, ймовірно, російський, літак увійшов до району польотної інформації Румунії, нас залучили, щоб провести візуальну ідентифікацію. Ми піднялись в повітря за лічені хвилини. Минуло небагато часу, перш ніж ми перехопили літак і визначили його як російський Су-24. Він пролетів не ближче 20 миль від узбережжя Румунії, перш ніж ми його перехопили. Ми супроводжували його, поки він не покинув району польотної інформації Румунії" - розповів пілот одного з британських винищувачів.

Перехоплений Су-24. Фото британських ВПС

Поряд з іншими союзниками по НАТО, які з 2017 року послідовно виконують цю місію, Велика Британія надає допомогу для покращення повітряного патрулювання, яке здійснює власний флот винищувачів ВПС Румунії.