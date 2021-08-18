Британские истребители перехватили у границ Румынии российский Су-24

Британские истребители Typhoon перехватили российский военный самолет Су-24, приблизившийся к воздушному пространству Румынии и создававший угрозу для гражданских авиарейсов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Королевских ВВС Великобритании.

Как сообщается, британские истребители поднялись в воздух с румынской авиабазы ​​"Михаил Когальничану" вблизи Констанцы на побережье Черного моря после того как в районе полетной информации Румынии обнаружили неизвестный, вероятно, российский самолет, следовавший к воздушному пространству страны.

Как и во многих других подобных случаях, самолет не подал план полета и не общался с румынским управлением воздушного движения, что сделало опасными полеты других авиарейсов.

"Когда неизвестный, вероятно, российский, самолет вошел в район полетной информации Румынии, нас привлекли, чтобы провести визуальную идентификацию. Мы поднялись в воздух за считанные минуты. Прошло немного времени, прежде чем мы перехватили самолет и определили его как российский Су-24. Он пролетел не ближе 20 миль от побережья Румынии, прежде чем мы его перехватили. Мы сопровождали его, пока он не покинул района полетной информации Румынии ", - рассказал пилот одного из британских истребителей.

Наряду с другими союзниками по НАТО, которые с 2017 года последовательно выполняют эту миссию, Великобритания оказывает помощь для улучшения воздушного патрулирования, которое осуществляет собственный флот истребителей ВВС Румынии.