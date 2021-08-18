У Білорусі прийшли з обшуком до ще одного незалежного ЗМІ, сайт перестав відкриватись

Вранці 18 серпня силовики прийшли з обшуком до низки журналістів інформагентства БелаПАН.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

Про обшук встигли повідомити журналістка Ірина Турчина, редактор Олександр Зайцев та бухгалтер Катерина Боєва. Обшук відбувся спочатку вдома у директорки та головної редакторки Ірини Левшиної, а після того у редакції.

Сайт БелаПАН перестав відкриватися за обома своїми адресами belapan.by і belapan.com, у тому числі з-за кордону.

Журналіста БелаПАН Захара Щербакова після обшуку у нього вдома забрали на допит і до 14-30 відпустили, як повідомила його дружина Білоруській асоціації журналістів. За даними БАЖ, обшук провели і в колишнього директора компанії Дмитрія Новожилова, після чого його забрали на допит і залишили в СІЗО. В СІЗО забрали і бухгалтерку Боєву.

Заступник головреда Олександр Зайцев розповів, що обшук тривав близько години і пояснили його справою "про організацію дій, що грубо порушують громадський порядок". У нього забрали мобільний, жорсткий диск комп’ютера, старий планшет і редакційне посвідчення.

Ірину Турчину після допиту випустили під підписку про нерозголошення інформації, але відібрали майже всю техніку - ком’ютер, телефон, флешки, диктофон та робочий записник.

Нагадаємо, режим Лукашенка проголосив "екстремістськими матеріалами" інформаційну продукцію порталу TUT.by і його соцмереж, а також порталу Zerkalo.io.

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