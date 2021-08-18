В Беларуси пришли с обыском к еще одному независимому СМИ, сайт перестал открываться

Утром 18 августа силовики пришли с обыском к ряду сотрудников информагентства БелаПАН.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

Об обыске успели сообщить журналистка Ирина Турчина, редактор Александр Зайцев и бухгалтер Екатерина Боева. Обыск состоялся сначала дома у директора и главного редактора Ирины Левшины, а после того в редакции.

Сайт БелаПАН перестал открываться по обоим своими адресами belapan.by и belapan.com, в том числе из-за границы.

Журналиста БелаПАН Захара Щербакова после обыска у него дома забрали на допрос и до 14-30 отпустили, как сообщила его жена Белорусской ассоциации журналистов. По данным БАЖ, обыск провели и у бывшего директора компании Дмитрия Новожилова, после чего его забрали на допрос и оставили в СИЗО. В СИЗО забрали и бухгалтера Боеву.

Заместитель главреда Александр Зайцев рассказал, что обыск длился около часа и объяснили его делом "об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". У него забрали мобильный, жесткий диск компьютера, старый планшет и редакционное удостоверение.

Ирину Турчину после допроса выпустили под подписку о неразглашении информации, но отобрали почти всю технику - компьютер, телефон, флешки, диктофон и рабочий блокнот.

Напомним, недавно режим Лукашенко объявил "экстремистскими материалами" информационную продукцию портала TUT.by и его соцсетей, а также портал Zerkalo.io.

Читайте также: Год, который изменил Беларусь: куда пришел и на чем держится режим Лукашенко.