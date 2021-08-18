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Кілька десятків мігрантів розбили табір на кордоні Білорусі та Польщі

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Кілька десятків мігрантів розбили табір на кордоні Білорусі та Польщі

Середа, 18 серпня 2021, 20:55

Кілька десятків нелегальних мігрантів розбили імпровізований табір на нейтральній території між кордонами Білорусі та Польщі після того, як їх завернули назад польські прикордонники. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Мігранти застрягли між двох країн поблизу села Уснаж-Ґурни у Підляському воєводстві. Наскільки відомо, вони перебувають там з вечора 17 серпня, серед них є жінки й діти. Як дізналася кореспондентка радіо, їх відмовляється впускати Польща, але не впускає назад і Білорусь. 

З польської сторони кордон пильнують військові і прикордонники. Як повідомила репортерка RMF FM, до мігрантів не пропускають журналістів, не пустили також представників Гельсінської спілки з прав людини. 

З польського боку їм мають привезти намети, ковдри та речі першої необхідності. Їжу і тенти, яку принесли небайдужі люди з польського боку, ще не передали. 

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"Ми повинні захищати територію Польщі, і, звісно, маємо самі вирішувати, кого впускати, а кого ні. Не можна допустити, щоб шантаж Лукашенка примусив нас впускати когось", - прокоментував прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.

Як повідомлялося раніше, Польща готується будувати 150-кілометровий паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю, а також змінити законодавство щодо міграції у зв’язку з напливом нелегалів. 

За попередню добу польсько-білоруський кордон намагалися перетнути 138 нелегальних мігрантів. 130 з них прикордонники завернули, вісьмох затримали.

З початку серпня спробу нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі здійснили понад 2100 людей, з них 750 змогли потрапити в країну. В МВС повідомили, що близько 400 з них вже вдалося вислати з Польщі, але не уточнюється, в яку країну. 

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Польща Білорусь мігранти
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