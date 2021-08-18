Несколько десятков мигрантов разбили лагерь на границе Беларуси и Польши

Несколько десятков нелегальных мигрантов разбили импровизированный лагерь на нейтральной территории между границами Беларуси и Польши после того, как их завернули назад польские пограничники.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Мигранты застряли между двух стран вблизи села Уснаж-Гурны в Подляшском воеводстве. Насколько известно, они находятся там с вечера 17 августа, среди них есть женщины и дети. Как узнала корреспондент радио, их отказывается впускать Польша, но не впускает назад и Беларусь.

С польской стороны границу охраняют военные и пограничники. Как сообщила журналистка RMF FM, к мигрантам не пропускают журналистов, не пустили также представителей Хельсинского союза по правам человека.

Od kilku dni grupa migrantów koczuje w Usnarzu Górnym między granicami Polski i Białorusi. Widać dym z ogniska, ale widok na grupę ludzi skutecznie zasłaniają samochody wojska i służby granicznej @RMF24pl pic.twitter.com/4hWnAc9kCd — Magda Grajnert (@MagdaGrajnert) August 18, 2021

С польской стороны им должны привезти палатки, одеяла и предметы первой необходимости. Еду и тенты, принесенные неравнодушными людьми, еще не передали.

"Мы должны защищать территорию Польши, и, конечно, должны сами решать, кого впускать, а кого нет. Нельзя допустить, чтобы шантаж Лукашенко заставил нас впускать кого-то", - прокомментировал премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщалось ранее, Польша готовится строить 150-километровый забор из колючей проволоки на границе с Беларусью, а также изменить законодательство о миграции в связи с наплывом нелегалов.

За последние сутки польско-белорусскую границу пытались пересечь 138 нелегальных мигрантов. 130 из них пограничники завернули, восемь задержали.

С начала августа попытку нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу совершили более 2100 человек, из них 750 смогли попасть в страну. В МВД сообщили, что около 400 из них уже удалось выслать из Польши, но не уточняется, в какую страну.

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