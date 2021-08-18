Польща побудує паркан на кордоні та змінить законодавство через нелегалів з Білорусі

Польща планує розширити загорожу з колючого дроту на кордоні з Білоруссю та запровадити жорсткіші правила щодо мігрантів у зв'язку з напливом нелегалів, що прибувають з різних країн світу через Білорусь.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Планується розширити паркан з колючого дроту на кордоні у Підляському воєводстві на 150 кілометрів. Досі його довжина складала 100 кілометрів. Крім того, планують посилити охорону кордону військовими, на додачу до тисячі тих, які вже надають підтримку прикордонникам. Також планують відправити близько 50 правоохоронців для допомоги Литві.

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Крім того, Рада міністрів схвалила проєкт змін до закону про мігранцію та притулок.

Зміни передбачають, що якщо мігранта впіймали на нелегальному перетині кордону, його подальшу долю вирішуватимуть за прискореною процедурою, а оскаржувати рішення про відмову у притулку потрібно буде з-за кордону.

Крім того, якщо людина хоче подати заявку про притулок, Польща не буде зобов’язана розглядати прохання, якщо мігрант нелегально перетнув кордон або прибув з країни, яка не вважається небезпечною - у тому числі Білорусі, Росії або України.

За попередню добу польсько-білоруський кордон намагалися перетнути 138 нелегальних мігрантів. 130 з них прикордонники завернули, вісьмох затримали.

З початку серпня спробу нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі здійснили понад 2100 людей, з них 750 змогли потрапити в країну. В МВС повідомили, що близько 400 з них вже вдалося вислати з Польщі, але не уточнюється, в яку країну.

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