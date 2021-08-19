У Польщі два швидкісних потяги ледве уникли лобового зіткнення

У Західнопоморському воєводстві Польщі цього ранку два швидкісних потяги опинилися на одній колії та ледве уникли лобового зіткнення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Ситуація виникла близько 11:30 в районі населеного пункту Дуново. Потяги з Щецина до Ольштина і такий же у зворотному напрямку з незрозумілих причин опинились на одній колії.

"Машиністи обох потягів побачили, що рухаються назустріч одне одному по одній колі і встигли загальмувати", - розповіла речниця місцевої поліції.

Зіткнення та сходження потягів з рейок вдалось уникнути, ніхто не постраждав.

Наразі не встановлено, як поїзди опинились на одній колії. Поліція з’ясовує, чи це помилка когось із диспетчерів, що відповідали за рух на цій ділянці, чи наслідок технічного збою.

Нагадаємо, в кінці липня сталася значна аварія за участі потяга зі Щецина до німецького Тантова, що врізався на переїзді у вантажівку та зійшов з рейок. Внаслідок інциденту постраждали 8 людей.

У Чехії на початку серпня внаслідок зіткнення поїздів загинули три людини, серед яких двоє машиністів, і 30 постраждали.