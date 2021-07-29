У Польщі пасажирський потяг врізався у вантажівку та зійшов з рейок, 8 постраждалих

На заході Польщі біля Щецина пасажирський потяг на залізничному переїзді врізався у вантажівку та зійшов з рейок, внаслідок чого вісім людей отримали травми, 39 пасажирів евакуювали.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Аварія сталась близько 6:30 у селі Колбасково в Західнопомеранському воєводстві. Поїзд німецької компанії DB Regio прямував з польського Щецина до німецького Тантова.

За попередніми даними, сигналізація та світлофор на переїзді попереджали про наближення потяга, але вантажівка все одно виїхала на колії і майже встигла проскочити переїзд. Поїзд врізався у її кузов, після чого два вагони зійшли з рейок.

6:30 Kołbaskowo. Wykolejenie pociągu po zderzeniu z ciężarówką. Ewakuowano 38 osób i maszynistę. Lekko poszkodowanych 8 osób. Na miejscu 5 zastępów z JRG Police, JRG Szczecin i OSP Kołbaskowo, policja, pog. rat, SOK. pic.twitter.com/OmD5TKPLT6 — Piotr Tuzimek (@PiotrTuzimek) July 29, 2021

Водій вантажівки не отримав серйозних ушкоджень і сам вийшов з машини. Постраждалим пасажирам допомогу надали на місці.

8:00 Kołbaskowo. Na miejscu trwają prace zabezpieczające. Usunięcie wykolejonych wagonów pociągu relacji Szczecin-Berlin wymaga uzgodnień ze stroną niemiecką. pic.twitter.com/URnByjp9rZ — Piotr Tuzimek (@PiotrTuzimek) July 29, 2021

Точні обставини інциденту з’ясовуватиме спецкомісія.

У зв’язку з аварією рух поїздів на цій ділянці зупинено ймовірно до пізнього вечора, замість потяга курсуватиме автобус.