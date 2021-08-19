В Польше два скоростных поезда чудом избежали лобового столкновения
В Западнопоморском воеводстве Польши утром два скоростных поезда оказались на одном пути и чудом избежали лобового столкновения.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.
Ситуация возникла около 11:30 в районе населенного пункта Дуново. Поезд из Щецина в Ольштын и такой же - в обратном направлении по непонятным причинам оказались на одном пути.
"Машинисты обоих поездов увидели, что движутся навстречу друг другу, и успели затормозить", - рассказала пресс-секретарь местной полиции.
Столкновения и схода поездов с рельсов удалось избежать, никто не пострадал.
Пока не установлено, как поезда оказались на одном пути. Полиция выясняет, это ошибка кого-то из диспетчеров, отвечающих за движение на этом участке, или следствие технического сбоя.
Напомним, в конце июля произошла крупная авария с участием поезда из Щецина в немецкий Тантов, состав врезался на переезде в грузовик и сошел с рельсов. В результате инцидента пострадали 8 человек.
В Чехии в начале августа в результате столкновения поездов погибли три человека, среди которых двое машинистов, и 30 пострадали.