В Польше два скоростных поезда чудом избежали лобового столкновения

В Западнопоморском воеводстве Польши утром два скоростных поезда оказались на одном пути и чудом избежали лобового столкновения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Ситуация возникла около 11:30 в районе населенного пункта Дуново. Поезд из Щецина в Ольштын и такой же - в обратном направлении по непонятным причинам оказались на одном пути.

"Машинисты обоих поездов увидели, что движутся навстречу друг другу, и успели затормозить", - рассказала пресс-секретарь местной полиции.

Столкновения и схода поездов с рельсов удалось избежать, никто не пострадал.

Пока не установлено, как поезда оказались на одном пути. Полиция выясняет, это ошибка кого-то из диспетчеров, отвечающих за движение на этом участке, или следствие технического сбоя.

Напомним, в конце июля произошла крупная авария с участием поезда из Щецина в немецкий Тантов, состав врезался на переезде в грузовик и сошел с рельсов. В результате инцидента пострадали 8 человек.

В Чехии в начале августа в результате столкновения поездов погибли три человека, среди которых двое машинистов, и 30 пострадали.