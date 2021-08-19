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Польща і Чехія завершили евакуацію своїх громадян з Афганістану

Четвер, 19 серпня 2021, 18:03

Польща і Чехія повідомили про завершення евакуації з Афганістану своїх громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач повідомив, що з Кабула вилетіли останні двоє громадян Польщі, пише PAP. Всього необхідно було вивезти шістьох поляків.

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"Останні двоє вилетіли з Кабула вранці до Узбекистану. Ми сподіваємося, що за кілька годин вони будуть вже у Польщі. На даний час в країні більше немає громадян Польщі, принаймні тих, про яких ми знаємо", - розповів він.

Загалом до Польщі евакуювали з Кабула вже кілька десятків людей, і запити продовжують надходити. "Дехто з них - люди, які активно працювали над розбудовою демократії в Афганістані, у тому числі у співпраці з Польщею, і звісно ми хочемо їм допомогти", - зазначив Пшидач.

Польськими евакуаційними рейсами вилетіла також одна сім’я громадян Німеччини і одна - Нідерландів. "На цей час я не можу сказати, коли буде останній рейс. Ми намагаємося допомогти якомога більшій кількості людей", - додав він, зазначивши, що евакуація триватиме, доки союзники зможуть її продовжувати.

Громадяни Афганістану, яких забрали до Польщі, зараз розміщені у спеціальних центрах і можуть подаватися на гуманітарну візу.

Як повідомляє ČTK, прем’єр Чехії Андрей Бабіш заявив про завершення чеської евакуаційної місії з третім рейсом. 

Міністр закордонних справ Якуб Кульганек розповів, що Чехія забрала вже всіх людей зі свого евакуаційного списку, у тому числі 170 афганців. Він не виключив, що з допомогою союзників з Кабула ще продовжать забирати людей, які співпрацювали з чеською місією або мають зв’язки із Чехією. 

Нагадаємо, раніше Польща анонсувала відправлення в Афганістан військового контингенту у кількості 100 осіб для підтримки евакуації.

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Афганістан Польща Чехія
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