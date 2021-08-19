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Байден допустив продовження терміну перебування військ США в Афганістані

Четвер, 19 серпня 2021, 08:11

Президент США Джо Байден не виключив, що американські військові можуть залишитися в Афганістані й після 31 серпня, початково встановленого дедлайну виведення військ, щоб евакуювати з країни всіх американців. 

Про це Байден заявив в інтерв'ю телеканалу АВС, повідомляє "Європейська правда".

Байден зазначив, що він зосереджений на завершенні місії до 31 серпня, але визнав, що вона може затягнутися.

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"Американці повинні розуміти, що ми спробуємо це зробити до 31 серпня", - зазначив президент США.

"Якщо ми цього не зробимо, ми точно визначимо, хто залишився… І якщо залишиться американські громадяни, ми залишимось, поки не вивеземо їх усіх", - сказав Байден.

Глава США додав, що окрім 10-15 тисяч американців, які потребують евакуації, є ще від 50 до 65 тисяч афганців, яких США також хочуть вивезти.

За його словами, усе ​​залежатиме від того, як буде розвиватися ситуація, і чи вдасться досягти щоденної евакуації з країни п'яти-семи тисяч осіб.

Раніше Байден став на захист свого рішення про виведення американських військ з Афганістану, незважаючи на сцени хаосу і паніки, спричинені переходом влади в країні до "Талібану".

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Байден Афганістан
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