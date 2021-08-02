У Німеччині можуть щепити третьою дозою вразливі категорії громадян

Уряд Німеччини розглядає можливістьвпровадження щеплень проти коронавірусу для вразливих груп населення та розширення доступності вакцин для неповнолітніх.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Починаючи з вересня, міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан хоче запропонувати третю дозу літнім людям, людям, які потребують догляду, та людям з ослабленою імунною системою.

Тим, хто вже повністю вакцинований однією з векторних вакцин (Oxford/AstraZeneca чи Johnson&Johnson), запропонують мРНК-вакцину як "бустер".

Шпан також має намір запропонувати розширення доступу до вакцин для підлітків віком від 12 до 17 років. У разі прийняття це рішення виходитиме за рамки поточної рекомендації Постійного комітету з вакцинації Німеччини щодо вакцинації неповнолітніх лише за певних умов. У суботу Шпан написав у Twitter, що кожен п’ятий німець у цьому віці отримав свою першу дозу.

В цілому, 62% дорослих німців зробили принаймні одне щеплення, сказав Шпан, тоді як 52% повністю вакциновані.

На тлі сезону відпусток уряд Німеччини заявив, що в неділю розпочне місцеві перевірки на сухопутних кордонах. Ті, хто не повністю вакцинований, повинні надати негативний результат тесту на коронавірус, - вимога, яка раніше застосовувалася лише в аеропортах.