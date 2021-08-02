В Германии могут прививать третьей дозой граждан уязвимых категорий

Правительство Германии рассматривает возможность внедрения прививок против коронавируса для уязвимых групп населения и расширения доступности вакцин для несовершеннолетних.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

С сентября министр здравоохранения Германии Йенс Шпан хочет предлагать третью дозу пожилым людям, людям, которые нуждаются в уходе, и людям с ослабленной иммунной системой.

Тем, кто уже полностью вакцинирован одной из векторных вакцин (Oxford/AstraZeneca или Johnson&Johnson), предложат мРНК-вакцину в качестве "бустера".

Шпан также намерен предложить расширение доступа к вакцинам для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В случае принятия это решение будет выходить за рамки текущей рекомендации Постоянного комитета по вакцинации Германии по вакцинации несовершеннолетних только при определенных условиях. В субботу Шпан написал в Twitter, что каждый пятый немец в этом возрасте получил свою первую дозу.

В целом 62% взрослых немцев сделали хотя бы одну прививку, сказал Шпан, тогда как 52% полностью вакцинированы.

На фоне сезона отпусков правительство Германии заявило, что в воскресенье начнет местные проверки на сухопутных границах. Те, кто не полностью вакцинирован, должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, - требование, которое ранее применялось только в аэропортах.