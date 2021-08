На транспортному літаку США, що вивіз натовп афганців з Кабула, дорахували ще 183 людини

Військово-транспортний літак ВПС США C-17 Globemaster III 15 серпня евакуював з Кабула рекордне для цього літака число людей – 823, а не 640, як повідомлялося раніше.

Як пише "Європейська правда", уточнені дані повідомило Транспортне командування Повітряних сил США.

"Виправлення: Літак ВПС США C-17 Globemaster III безпечно доставив 823 громадянина Афганістану з міжнародного аеропорту Хаміда Карзая 15 серпня 2021 року. Це рекорд для цього літака. Початкова кількість 640 включала лише дорослих. На борту також було 183 дитини", - йдеться у повідомленні командування в Twitter.

CORRECTION: A @usairforce C-17 Globemaster III safely transported 823 Afghan citizens from Hamid Karzai International Airport Aug. 15, 2021. This is a record for this aircraft.⁰

The initial count of 640 inadvertently included only adults. 183 children were also aboard. https://t.co/DL6wP8WTQV