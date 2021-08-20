Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Байден планує змінити свого представника на саміті Кримської платформи – ОПУ

Меркель обговорила з Путіним "Північний потік-2" і транзит газу через Україну після 2024 року

Ще одна країна НАТО підтвердила участь у саміті Кримської платформи

Лукашенко запропонував Угорщині разом захищати традиційні сімейні цінності






На транспортному літаку США, що вивіз натовп афганців з Кабула, дорахували ще 183 людини

П'ятниця, 20 серпня 2021, 16:25

Військово-транспортний літак ВПС США C-17 Globemaster III 15 серпня евакуював з Кабула рекордне для цього літака число людей – 823, а не 640, як повідомлялося раніше.

Як пише "Європейська правда", уточнені дані повідомило Транспортне командування Повітряних сил США.

"Виправлення: Літак ВПС США C-17 Globemaster III безпечно доставив 823 громадянина Афганістану з міжнародного аеропорту Хаміда Карзая 15 серпня 2021 року. Це рекорд для цього літака. Початкова кількість 640 включала лише дорослих. На борту також було 183 дитини", - йдеться у повідомленні командування в Twitter.

Як повідомлялося, на борт не планували брати стільки людей, проте групи афганців, яким дозволили евакуюватися, у паніці самостійно залізли в літак.

Представник Міністерства оборони США розповів виданню, що замість того, аби намагатися змусити біженців покинути літак, команда ухвалила рішення полетіти.

Великий військовий вантажний літак експлуатується США та їхніми союзниками майже три десятиліття.

Раніше на борту літака такої моделі вже евакуювали сотні людей. У 2013 році літак вивіз 670 осіб, які рятувались від тайфуну на Філіппінах.

Нагадаємо, після переходу влади до "Талібану" тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Афганістан
powered by lun.ua