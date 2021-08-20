На транспортному літаку США, що вивіз натовп афганців з Кабула, дорахували ще 183 людини

Військово-транспортний літак ВПС США C-17 Globemaster III 15 серпня евакуював з Кабула рекордне для цього літака число людей – 823, а не 640, як повідомлялося раніше.

Як пише "Європейська правда", уточнені дані повідомило Транспортне командування Повітряних сил США.

"Виправлення: Літак ВПС США C-17 Globemaster III безпечно доставив 823 громадянина Афганістану з міжнародного аеропорту Хаміда Карзая 15 серпня 2021 року. Це рекорд для цього літака. Початкова кількість 640 включала лише дорослих. На борту також було 183 дитини", - йдеться у повідомленні командування в Twitter.

CORRECTION: A @usairforce C-17 Globemaster III safely transported 823 Afghan citizens from Hamid Karzai International Airport Aug. 15, 2021. This is a record for this aircraft.⁰

The initial count of 640 inadvertently included only adults. 183 children were also aboard. https://t.co/DL6wP8WTQV — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 20, 2021

Як повідомлялося, на борт не планували брати стільки людей, проте групи афганців, яким дозволили евакуюватися, у паніці самостійно залізли в літак.

Представник Міністерства оборони США розповів виданню, що замість того, аби намагатися змусити біженців покинути літак, команда ухвалила рішення полетіти.

Великий військовий вантажний літак експлуатується США та їхніми союзниками майже три десятиліття.

Раніше на борту літака такої моделі вже евакуювали сотні людей. У 2013 році літак вивіз 670 осіб, які рятувались від тайфуну на Філіппінах.

Нагадаємо, після переходу влади до "Талібану" тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни.