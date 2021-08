В транспортном самолете США, вывезшем афганцев из Кабула, досчитали еще 183 человека

Военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III 15 августа эвакуировал из Кабула рекордное для этого самолета число людей - 823, а не 640, как сообщалось ранее.

Как пишет "Европейская правда", уточненные данные сообщило Транспортное командование Воздушных сил США.

"Исправлено: Самолет ВВС США C-17 Globemaster III безопасно доставил 823 гражданина Афганистана из международного аэропорта Хамида Карзая 15 августа 2021 года. Это рекорд для этого самолета. Первоначальное число - 640 - включало только взрослых. На борту также было 183 ребенка", - говорится в сообщении командования в Twitter.

CORRECTION: A @usairforce C-17 Globemaster III safely transported 823 Afghan citizens from Hamid Karzai International Airport Aug. 15, 2021. This is a record for this aircraft.⁰

The initial count of 640 inadvertently included only adults. 183 children were also aboard. https://t.co/DL6wP8WTQV