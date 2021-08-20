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В транспортном самолете США, вывезшем афганцев из Кабула, досчитали еще 183 человека

Пятница, 20 августа 2021, 16:25

Военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III 15 августа эвакуировал из Кабула рекордное для этого самолета число людей - 823, а не 640, как сообщалось ранее.

Как пишет "Европейская правда", уточненные данные сообщило Транспортное командование Воздушных сил США.

"Исправлено: Самолет ВВС США C-17 Globemaster III безопасно доставил 823 гражданина Афганистана из международного аэропорта Хамида Карзая 15 августа 2021 года. Это рекорд для этого самолета. Первоначальное число - 640 - включало только взрослых. На борту также было 183 ребенка", - говорится в сообщении командования в Twitter.

Как сообщалось, на борт не планировали брать столько людей, однако группы афганцев, которым позволили эвакуироваться, в панике самостоятельно забрались в самолет.

Представитель Министерства обороны США рассказал, что вместо того чтобы пытаться заставить беженцев покинуть самолет, команда приняла решение взлететь.

Большой военный грузовой самолет эксплуатируется США и их союзниками почти три десятилетия.

Ранее на борту самолета такой модели уже эвакуировали сотни людей. В 2013 году самолет вывез 670 человек, которые спасались от тайфуна на Филиппинах.

Напомним, после перехода власти к "Талибану" тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны.

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Афганистан
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