В аеропорту Кабулу хаос: тисячі людей намагаються втекти зі столиці

Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабулу, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

США, Британія, Німеччина, Канада та багато інших країн прагнуть евакуювати своїх громадян з країни. Південна - цивільна - сторона аеропорту зазнала обстрілу в неділю, а в понеділок вранці з'явилися повідомлення, що американські війська вистрілили повітря, щоб розігнати наростаючі натовпи людей.

Іноземні посольства попередили своїх громадян та громадян Афганістану, що їхати до аеропорту небезпечно, і їхати туди слід лише за вказівкою. Працівників посольств в неділю вертольотами доставляли на військову сторону аеропорту, яку охороняють американські солдати.

Представник НАТО заявив, що всі комерційні рейси були припинені, працюють лише військові літаки.

Американські військові здійснюють контроль повітряного руху на аеродромі, щоб забезпечити евакуацію громадян США та країн-союзників.

Додаткові 1000 американських військовослужбовців, які прибули до країни, збільшили кількість новорозгорнутих сил до 6000. У понеділок вранці США оголосили, що забезпечили охорону периметру аеропорту.

На відео, зроблених в ніч на понеділок, можна побачити як тисячі людей - включаючи батьків з маленькими дітьми - кидаються до останніх комерційних літаків на аеродромі, намагаючись потрапити всередину.

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk — Saad Mohseni (@saadmohseni) August 15, 2021

При цьому комерційні літаки в неділю були перевантажені людьми, а деяких людей довелося знімати з рейсів, оскільки літаки мали надмірну вагу і не могли злетіти.

З настанням ранку понеділка в Афганістані з'явилося відео, на якому видно тисячі афганських чоловіків, жінок та дітей, які прямують до літаків і намагаються потрапити на борт, видираючись на трап.

Desperate situation unfolding at #Kabul airport this morning. pic.twitter.com/JlAWtTHPBy — Ahmer Khan (@ahmermkhan) August 16, 2021

Як повідомлялося, президент Афганістану Ашраф Гані залишив Кабул і попрямував до Таджикистану після входу сил "Талібану" в місто.

Нагадаємо, 15 серпня в Афганістані таліби увійшли до столиці Кабулу, афганський уряд заявив про "мирний перехід влади".

Таліби оголосили про взяття під контроль важливого стратегічного міста Джелалабад, який дає їм контроль над дорогою, яка веде до пакистанського міста Пешавар, однією з головних магістралей в Афганістані.

Днем раніше таліби захопили місто Мазарі-Шаріф на півночі країни. Обидва міста були взяті під контроль з невеликими бойовими діями.