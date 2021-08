В аеропорту Кабулу хаос: тисячі людей намагаються втекти зі столиці

Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабулу, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

США, Британія, Німеччина, Канада та багато інших країн прагнуть евакуювати своїх громадян з країни. Південна - цивільна - сторона аеропорту зазнала обстрілу в неділю, а в понеділок вранці з'явилися повідомлення, що американські війська вистрілили повітря, щоб розігнати наростаючі натовпи людей.

Іноземні посольства попередили своїх громадян та громадян Афганістану, що їхати до аеропорту небезпечно, і їхати туди слід лише за вказівкою. Працівників посольств в неділю вертольотами доставляли на військову сторону аеропорту, яку охороняють американські солдати.

Представник НАТО заявив, що всі комерційні рейси були припинені, працюють лише військові літаки.

Американські військові здійснюють контроль повітряного руху на аеродромі, щоб забезпечити евакуацію громадян США та країн-союзників.

Додаткові 1000 американських військовослужбовців, які прибули до країни, збільшили кількість новорозгорнутих сил до 6000. У понеділок вранці США оголосили, що забезпечили охорону периметру аеропорту.

На відео, зроблених в ніч на понеділок, можна побачити як тисячі людей - включаючи батьків з маленькими дітьми - кидаються до останніх комерційних літаків на аеродромі, намагаючись потрапити всередину.

Another Saigon moment: chaotic scenes at Kabul International Airport. No security. None. pic.twitter.com/6BuXqBTHWk