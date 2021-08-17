Військово-транспортний літак США евакуював з Кабула 640 людей за один політ

Військово-транспортний літак ВПС США C-17 Globemaster III евакуював із Кабула в Катар близько 640 афганських жителів за один політ.

Про це повідомляє видання Defence One, пише "Європейська правда".

На борт не планували брати стільки людей, проте групи афганців, яким дозволили евакуюватися, у паніці самостійно залізли в літак.

Евакуація з Кабула

Представник Міністерства оборони США розповів виданню, що замість того, аби намагатися змусити біженців покинути літак, команда ухвалила рішення полетіти.

Спочатку екіпаж і приблизно не знав, скільки людей перебували на борту, і оцінював їхню кількість у 800. Після посадки вдалося уточнити це число.

"Близько 640 афганських цивільних висадилися з літака, коли він прибув у пункт призначення", - сказав представник міністерства оборони.

Вважається, що це майже рекордна кількість людей, яка коли-небудь літала на борту С-17, що базується на авіабазі Довер в Делавері. Великий військовий вантажний літак експлуатується США та їх союзниками майже три десятиліття.

Раніше на борту цього літака вже евакуювали сотні людей. У 2013 році літак вивіз 670 осіб, які рятувались від тайфуну на Філіппінах

Евакуація з Маніли

Нагадаємо, після переходу влади в Афганістані до угроповання "Талібан" країни ЄС закривають свої посольства та евакуюють дипломатів.

Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни.