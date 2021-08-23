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На кордоні Білорусі й Польщі мігранти п'ятий день живуть в імпровізованому таборі

Понеділок, 23 серпня 2021, 11:19

На кордоні Білорусі й Польщі - впритул до нього з білоруського боку - щонайменш п’ятий день продовжують жити в наметах 24 мігранти, що сподівались потрапити в ЄС з території Білорусі. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Мігранти розташувалися в районі села Уснаж-Ґурни. У попередні дні їх було близько 32, в неділю прикордонники повідомили, що там залишається 24 особи - 20 чоловіків і чотири жінки, дітей з ними немає. 

Громадські організації, що займаються біженцями, просять допустити їх, передусім для оцінки стану здоров’я людей. 

Повідомляється, що напередодні до них приходили ЗМІ з білоруського боку. 

Речниця польських прикордонників Анна Міхальська повідомила, що за минулу добу зареєстрували 84 спроби нелегального перетину кордону з Білорусі. "Ми затримали чотирьох громадян Іраку, трьох - Афгністрану, трьох - Сирії і двох - Ємену. Інші спроби перетину кордону зупинили", - зазначила вона. 

Наскільки відомо, мігранти організували табір у середу на минулому тижні. Польські прикордонники відмовляються пропускати їх в країну, а білоруські - не дають повернутись назад. 

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не може піддатися на шантаж Лукашенка.

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