На границе Беларуси и Польши мигранты пятый день живут в импровизированном лагере

На границе Беларуси и Польши - вплотную к ней с белорусской стороны - как минимум пятый день продолжают жить в палатках 24 мигранта, надеясь попасть в ЕС с территории Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Мигранты расположились в районе села Уснаж-Гурны. В предыдущие дни их было около 32, в воскресенье пограничники сообщили, что там остается 24 человека - 20 мужчин и четыре женщины, детей с ними нет.

Общественные организации, занимающиеся беженцами, просят допустить их, прежде всего для оценки состояния здоровья людей.

Сообщается, что накануне к ним приходили СМИ с белорусской стороны.

Спикер польских пограничников Анна Михальски сообщила, что за минувшие сутки зарегистрировали 84 попытки нелегального пересечения границы из Беларуси. "Мы задержали четырех граждан Ирака, трех - Афгнистрана, трех - Сирии и двух - Йемена. Другие попытки пересечения границы остановили", - отметила она.

Насколько известно, мигранты организовали лагерь в среду на прошлой неделе. Польские пограничники отказываются пропускать их в страну, а белорусские - не дают вернуться назад.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не может поддаться на шантаж Лукашенко.

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