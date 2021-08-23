Британія на Кримській платформі: досягти зрушень можливо тільки спільними зусиллями

Міністр Британії з європейського сусідства та Америки Венді Мортон зазначила, що переломити ситуацію щодо Криму можливо лише спільними зусиллями міжнародної спільноти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у своєму виступі на саміті Кримської платформи 23 серпня.

Венді Мортон від імені прем’єра Британії привітала ідею України щодо Кримської платформи як механізму для вироблення дострокового, комплексного підходу до питання Криму.

"Ми ніколи не визнаємо цієї анексії… Ця платформа закликає нас усіх посилити світову увагу і залучення до питання Криму під лідерством України.

Ми вітаємо кроки України для розширення обговорення найважливіших питань. Будь то все більш тривожне погіршення стану довкілля чи збільшення безпекових ризиків у Чорному та Азовському морі - ми можемо переломити ситуацію, тільки якщо будемо діяти всі разом. Британія сьогодні засвідчує намір працювати поруч з усіма вами для того, щоб ця платформа досягла своїх цілей", - зазначила Венді Мортон.

Вона наголосила, що Британія готова надавати подальшу підтримку та посилювати зусилля для захисту прав людини у Криму й підтримки регіональної безпеки.