Великобритания на Крымской платформе: достичь сдвигов можно только совместными усилиями

Министр Великобритании по европейскому соседству и Америки Венди Мортон отметила, что переломить ситуацию в Крыму возможно только совместными усилиями международного сообщества.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в своем выступлении на саммите Крымской платформы 23 августа.

Венди Мортон от имени премьера Великобритании приветствовала идею Украины по Крымской платформе как механизму для выработки досрочного, комплексного подхода к вопросу Крыма.

"Мы никогда не признаем эту аннексию... Эта платформа призывает нас всех усилить внимание и вовлечение в вопрос Крыма под лидерством Украины.

Мы приветствуем шаги Украины для расширения обсуждения важнейших вопросов. Будь-то все более тревожное ухудшение состояния окружающей среды или увеличение рисков для безопасности в Черном и Азовском морях - мы можем переломить ситуацию, только если будем действовать все вместе. Великобритания сегодня свидетельствует о намерении работать рядом со всеми вами для того, чтобы эта платформа достигла своих целей", - отметила Венди.

Она подчеркнула, что Великобритания готова оказывать дальнейшую поддержку и наращивать усилия для защиты прав человека в Крыму и поддержки региональной безопасности.