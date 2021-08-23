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Британія купила ще 35 млн доз вакцини Pfizer

Понеділок, 23 серпня 2021, 17:54

Велика Британія підписала контракт на 35 мільйонів додаткових доз вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer в спробі "захистити країну від загрози вірусу в майбутньому".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Угода була укладена після квітневої угоди на 60 мільйонів доз вакцини. Разом з оголошенням в понеділок загальна кількість закуплених доз вакцини досягла 135 мільйонів. Вакцини будуть доставлені з другої половини 2022 року.

Пояснюючи рішення придбати більше вакцини Pfizer, уряд заявив, що він проводить підготовчі заходи, щоб гарантувати, що Британія "випереджає вірус на довгі роки і щодо будь-яких майбутніх програм посилення".

Остання угода знову підніме питання про справедливий розподіл вакцин і про те, чи буде купівля Британією вакцин на наступний рік означати, що буде менше вакцин для країн, які вакцинували лише дуже невелику частину свого населення.

У своїй заяві уряд підкреслив, що він "прихильний підтримці глобального відновлення після пандемії COVID-19 і поліпшення доступу до вакцин".

Уряд нагадав про обіцянку Британії пожертвувати 100 мільйонів доз "протягом наступного року" та на свій внесок в розмірі 548 мільйонів фунтів стерлінгів в механізм розподілу вакцин COVAX.

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Вакцини Велика Британія
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