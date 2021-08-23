Великобритания купила еще 35 млн доз вакцины Pfizer

Великобритания подписала контракт на 35 миллионов дополнительных доз вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer в попытке "защитить страну от угрозы вируса в будущем".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Сделка была заключена после апрельского соглашения на 60 миллионов доз вакцины. Вместе с объявлением в понедельник общее количество закупленных доз вакцины достигло 135 миллионов. Вакцины будут доставлены со второй половины 2022 года.

Объясняя решение приобрести больше вакцины Pfizer, правительство заявило, что оно проводит подготовительные мероприятия, чтобы гарантировать, что Великобритания "опережает вирус на долгие годы и в отношении любых будущих программ усиления".

Последняя сделка вновь поднимет вопросы о справедливом распределении вакцин и о том, будет ли покупка Великобританией вакцин на следующий год означать, что будет меньше вакцин для стран, которые вакцинировали лишь очень небольшую часть своего населения.

В своем заявлении правительство подчеркнуло, что оно "привержено поддержке глобального восстановления после пандемии COVID-19 и улучшения доступа к вакцинам".

Правительство указало на обещание Великобритании пожертвовать 100 миллионов доз "в течение следующего года" и на свой вклад в размере 548 миллионов фунтов стерлингов в распределения вакцин COVAX.