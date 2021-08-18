Кулеба пообіцяв евакуацію 12 українцям на військовій базі біля Кабула

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що 12 українців, які застрягли на військовій базі біля Кабула, є колишніми військовослужбовцями, та пообіцяв, що "хлопців вивезуть".

Про це міністр написав у своєму Facebook у середу, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба сказав, що телеканали "розганяють істерику" нібито про "12 військовослужбовців, яких Україна кинула напризволяще на базі в Афганістані".

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За словами міністра, йдеться про колишніх військовослужбовців, які на базі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН.

Кулеба повідомив, що поспілкувався телефоном з одним із 12 українців і домовився "повністю координувати наші спільні дії". Імені хлопця з міркувань безпеки міністр не назвав.

"Їх кинули - брехня. З ними з самого початку кризи був встановлений зв’язок і його постійно підтримує наше посольство в Таджикистані", - запевнив Кулеба, додавши, що наразі жодної прямої загрози життю і безпеці українських громадян немає, і йде спокійний переговорний процес про шляхи виїзду.

За його словами, на базі, окрім українців, перебувають сотні людей з громадянством багатьох держав. Просто так вийти з бази неможливо, оскільки потрібен коридор, і "це окреме питання".

"Хлопців вивеземо або ми або компанії, за чиїм контрактом вони та інші іноземці працювали на базі. За будь-яким сценарієм ми надаватимемо повну підтримку", - пообіцяв міністр.

Раніше "24 канал" повідомив, посилаючись на сестру одного з українців Наталю, що на базу до українців навідалися таліби. Вони забрали у них всю зброю і попередили, щоб ті не намагалися чинити опір, інакше все буде "по-іншому".

За її словами, всіх американців з бази вже евакуювали. Зараз там перебувають понад 40 чоловіків, серед яких ще грузини, румуни і болгари.

Наталя повідомила, що зараз українське посольство збирає інформацію про військових і намагається знайти спосіб їх евакуювати.

Понад 150 громадян України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану, де влада перейшла до угруповання "Талібан".

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