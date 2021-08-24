Данія планує "запропонувати кожному" третю дозу вакцини від коронавірусу

У Данії планують запропонувати підсилюючу третю дозу вакцини від коронавірусу всім громадянам, які за віком можуть бути вакциновані, та охопити вакцинацією 90% населення.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local, про це оголосив міністр охорони здоров’я Магнус Хойніке.

"Ми очікуємо, що кожен з нас отримає третю дозу вакцини. Питання лише в тому, коли це буде", - сказав міністр.

Агентство громадського здоров’я має опублікувати свої рекомендації, в яких окреслить терміни для додаткової вакцинації різних груп пацієнтів. Першими очікувано будуть люди з груп підвищеного ризику.

Прем’єрка Метте Фредеріксен на цьому ж брифінгу зазнгачила, що завдяки вакцинам сподівається більше не закривати країну на локдаун.

"Нормальне повсякденне життя, на щастя, загалом відновилось, і ми очікуємо, що можемо уникнути загальних локдаунів у майбутньому, тому що маємо суперзброю - вакцини", - сказала вона, закликавши вакцинуватись тих, хто ще не зробив цього.

До жовтня додаткові центри вакцинації хочуть розгорнути у навчальних закладах, в житлових кварталах та поруч з бізнес-центрами у районах з нижчим охопленням щепленнями.

За даними МОЗ, 80% коронахворих, які на цей час перебувають у лікарні, не були щеплені від коронавірусу.