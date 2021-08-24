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Дания планирует "предложить каждому" третью дозу вакцины от коронавируса

Вторник, 24 августа 2021, 12:08

В Дании планируют предложить усиливающую третью дозу вакцины от коронавируса всем гражданам, которые по возрасту могут быть вакцинированы, и охватить вакцинацией 90% населения.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local, об этом объявил министр здравоохранения Магнус Хойники.

"Мы ожидаем, что каждый из нас получит третью дозу вакцины. Вопрос только в том, когда это будет", - сказал министр.

Агентство общественного здоровья должно опубликовать свои рекомендации, в которых определит сроки для дополнительной вакцинации различных групп пациентов. Первыми ожидаемо будут люди из групп повышенного риска.

Премьер Метте Фредериксен на этом же брифинге отметила, что благодаря вакцинам надеется больше не закрывать страну на локдаун.

"Нормальная повседневная жизнь, к счастью, в целом возобновилась, и мы ожидаем, что сможем избежать общих локдаунив в будущем, потому что у нас есть супероружие - вакцины", - сказала она, призвав прививаться тех, кто еще не сделал этого.

К октябрю дополнительные центры вакцинации хотят развернуть в учебных заведениях и в жилых кварталах с низким охватом вакцинацией.

По данным Минздрава, 80% больных коронавирусом, которые в настоящее время находятся в больницах, не были привиты.

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