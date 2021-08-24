"Талібан" вимагає від Заходу завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня

Нові правителі Афганістану, таліби, заявили у вівторок, що хочуть, щоб усі іноземні евакуації з країни були завершені до 31 серпня, і вони не погоджуються на розширення евакуацій за межі цієї дати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Талібан" наразі намагається запевнити тисячі афганців, які скупчилися в аеропорту Кабула, сподіваючись сісти на евакуаційні рейси, що їм немає чого боятися, і вони повинні повернутися додому.

"Ми гарантуємо їх безпеку", - сказав представник "Талібану" Забіхулла Муджахід на пресконференції в столиці, яку бойовики "Талібану" захопили 15 серпня.

За його словами, "Талібан" не згоден на продовження терміну 31 серпня, і хоче, щоб усі евакуації іноземців були завершені до цієї дати.

Він також закликав Сполучені Штати не заохочувати афганський народ покидати батьківщину.

За його словами, "Талібан" хоче вирішити ситуацію шляхом діалогу і закликав іноземні посольства не закриватися та не припиняти роботу.

"Ми запевнили їх у безпеці", - сказав він.

Під час його виступу західні війська гарячково працювали над тим, щоб посадити іноземців та афганців на літаки та вивезти їх із країни. Президент США Джо Байден зіткнувся зі зростаючим тиском, щоб домовитись про більше часу для евакуації.

Хаос охопив аеропорт після швидкого захоплення талібами країни.

Лідери країн Групи семи (Великої сімки) - Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США - збираються у вівторок для обговорення кризи.