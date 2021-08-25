Байден объяснил, почему США заинтересованы закончить эвакуацию из Кабула как можно скорее

Президент США Джо Байден отметил, что, несмотря на призывы союзников к "Талибану" продолжить эвакуацию после 31 августа, США успевают уйти до этой даты и заинтересованы завершить эвакуацию как можно скорее - из-за растущей угрозы атаки "Исламского государства" на территории Афганистана.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press, об этом он заявил 24 августа.

"Каждый день, пока мы остаемся на месте, мы знаем, что "Исламское государство" ищет возможность атаковать аэропорт, с нашими силами, силами союзников и беззащитными гражданскими", - пояснил Джо Байден, отметив, что группировка враждует с "Талибаном".

Он добавил, что "Талибан" "делал шаги для того, чтобы помочь нам забрать своих людей" и безопасность эвакуации удается поддерживать, несмотря на ряд инцидентов.

"Но ситуация очень напряженная. Чем больше проходит времени, тем больше риск", - отметил Джо Байден.

Президент США подчеркнул, что легитимность любого будущего афганского правительства будет зависеть от того, как "Талибан" придерживаться своих международных обязательств, в том числе - чтобы не допустить превращения Афганистана в базу для террористов. "Никто из нас не поверит "Талибану" на слово. Мы будем судить по действиям, и будем координировать свои шаги в ответ на поведение "Талибана", - подчеркнул Байден.

В последние дни США увеличили темпы эвакуации. В Пентагоне заявили, что за сутки до утра 24 августа были эвакуированы 21600 человек. По словам Байдена, за последовавшие 12 часов вывезли еще 12 000 человек.

Напомним, во вторник "Талибан" заявил, что хочет, чтобы иностранные эвакуации из страны были завершены до 31 августа, и они не соглашаются на расширение эвакуации за пределы этой даты.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил во вторник, что "Большая семерка" согласилась с планом действий по "Талибану", при этом их условием номер один является то, что боевики должны позволить желающим афганцам беспрепятственно выехать из страны даже после предельного срока 31 августа.