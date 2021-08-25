ЄС схвалив додаткові майданчики для виробництва вакцини Pfizer і Moderna

Європейське агентство з лікарських засобів схвалило нові виробничі майданчики для вакцин проти коронавірусу Pfizer-BioNTech і Moderna.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті агентства.

Агентство затвердило завод, розташований у французькому Сен-Ремі-сюр-Авр, для виробництва вакцини Comirnaty, розробленої BioNTech/Pfizer.

Майданчик управляється компанією Delpharm і буде виробляти готову продукцію. Завод зможе забезпечити приблизно до 51 мільйона додаткових доз у 2021 році.

EMA також схвалила нову виробничу лінію на виробничому майданчику BioNTech в Марбурзі, Німеччина, яка збільшить потужність виробництва активних речовин приблизно на 410 мільйонів доз в 2021 році.

Також схвалено додаткову виробничу дільницю для вакцини Spikevax, розроблену компанією Moderna. Вона розташована в американському місті Блумінгтон, штат Індіана.

Нагадаємо, уряд Чехії дозволив в'їзд громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.