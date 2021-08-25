ЕС одобрил дополнительные площадки для производства вакцин Pfizer и Moderna

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило две новые производственные площадки для вакцин против коронавируса Pfizer-BioNTech и Moderna.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте агентства.

Агентство утвердило завод, расположенный во французском Сен-Реми-сюр-Авр, для производства вакцины Comirnaty, разработанной BioNTech/Pfizer.

Площадка управляется компанией Delpharm и будет производить готовую продукцию. Завод сможет обеспечить примерно до 51 миллиона дополнительных доз в 2021 году.

EMA также одобрила новую производственную линию на производственной площадке BioNTech в Марбурге, Германия, которая увеличит мощность производства активных веществ примерно на 410 миллионов доз в 2021 году.

Также одобрен дополнительный производственный участок для вакцины Spikevax, разработанной компанией Moderna. Он расположен в американском городе Блумингтон, штат Индиана.

Напомним, правительство Чехии разрешило въезд гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.