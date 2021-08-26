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Укр / Рус

"Це наша історія": Кулеба відповів на глузливу заяву Лаврова щодо Дня хрещення Русі

Четвер, 26 серпня 2021, 11:59

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав недоречними коментарі російського міністра закордонних справ у відповідь на рішення президента Володимира Зеленського запровадити День Української державності у День хрещення Київської Русі.

Про це Кулеба говорив на брифінгу в четвер в Києві, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба сказав, що президент Зеленський своїм рішенням відновив історичну справедливість, визначивши святкувати День Української державності у День хрещення України-Руси 28 липня. Він назвав реакцію Росії та конкретно Лаврова "надзвичайно нервовою".

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Лавров раніше заявив, що Україна зібралась "приватизувати День хрещення Русі". Він пожартував, що, "можливо, скоро буде вирішено паном Зеленським, що і Новий рік можна святкувати тільки в Україні".

"Для всіх людей, не позбавлених здорового глузду і розуміння історії, коментарі міністра закордонних справ Сергєя Лаврова щодо цього указу президента України і взагалі щодо української історії є недоречними, історично некоректними. Дуже прикро бачити чергове перетворення дипломатії на пропаганду у виконання російських дипломатів", - сказав Кулеба.

"Російські колеги, Україні, на відміну від вас, не потрібно нічого приватизувати. Ми як були на своїй землі тисячу років, так і залишаємось на ній. Це ви приходите на чужу землю, намагаючись її привласнити. Це ви намагаєтесь привласнити чужу історії, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде. Указ президента України просто зафіксував цей факт", - додав міністр.

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Він підкреслив, що спроби Москви як історичної периферії називатися центром не нові, але "факт залишається фактом: двох Києвів немає".

"Є один Київ, і це український Київ, і це столиця Української держави, який був з самого початку столицею древньої Русі. Це наша історія. Це наше минуле. Наше сьогодення і наше майбутнє", - заявив Кулеба.

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МЗС Кулеба
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