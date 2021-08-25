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"Там палає": Кулеба про реакцію Росії на саміт Кримської платформи

Середа, 25 серпня 2021, 15:11

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав істеричною реакцію Росії на проведення саміту Кримської платформи у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Не буду звертати вашу увагу на істеричні реакції Москви та проросійських медіаресурсів. Там палає. Коротко кажучи: Слава Україні", — написав Кулеба.

Міністр нагадав, що у саміті взяли участь 46 іноземних делегацій. За ці дні вийшло понад 300 публікацій про Кримську платформу у виданнях майже 50 країн світу від Північної та Центральної Америки до Південно-Східної Азії.

"Цифри продовжують зростати, виходять аналітичні статті та цитати з інтерв’ю іноземних лідерів, які побували на саміті в Києві. Мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу", - додав він.

Нагадаємо, у Росії заявили, що розглядають участь окремих країн і міжнародних організацій в Кримській платформі як посягання на свою територіальну цілісність.

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров назвав Кримську платформу "русофобською акцією". 

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Кримська платформа Кулеба
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