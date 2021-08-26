У Британії виробництво автомобілів впало до найнижчого рівня за 65 років

Британські автомобільні заводи виробляють найменшу кількість автомобілів з часів Суецької кризи 1956 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

Глобальний брак мікрочіпів, пандемія і традиційні зупинки автомобільних заводів на літні канікули призвели до того, що в липні було вироблено всього 53 000 автомобілів, що на 37% менше, ніж за той же місяць роком раніше, коли країна виходила з першого карантину.

Щорічно Британія виробляє трохи більше мільйона автомобілів. До прийняття рішення про вихід з Європейського Союзу в 2016 році галузь прогнозувала, що вона поб'є рекорди, а обсяг виробництва перевищить 2 мільйони авто на рік.

Товариство виробників і продавців автомобілів, галузевий орган, який збирає дані, вже знизив свої прогнози на 2021 рік з 1,05 мільйона до приблизно 950 000. Це ненабагато більше 920 000, вироблених у 2020 році.

Для порівняння, у 2019 році було вироблено 1,3 мільйона, а в 2016 році - майже 1,7 мільйона.

Товариство заявило, що тривожний спад повинен спонукати уряд втрутитися у ситуацію.