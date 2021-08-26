В Британии производство автомобилей упало до самого низкого уровня за 65 лет

Британские автомобильные заводы производят наименьшее количество автомобилей со времен Суэцкого кризиса 1956 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

Глобальная нехватка микрочипов, пандемия и традиционные остановки автомобильных заводов на летние каникулы привели к тому, что в июле было произведено всего 53 000 автомобилей, что на 37% меньше, чем за тот же месяц годом ранее, когда страна выходила из первого карантина.

Ежегодно Великобритания производит чуть более миллиона автомобилей. До принятия решения о выходе из Европейского Союза в 2016 году отрасль прогнозировала, что она побьет рекорды, а объем производства превысит 2 миллиона авто в год.

Общество производителей и продавцов автомобилей, отраслевой орган, который собирает данные, уже снизил свои прогнозы на 2021 год с 1,05 миллиона до примерно 950 000. Это ненамного больше 920 000, произведенных в 2020 году.

Для сравнения, в 2019 году было произведено 1,3 миллиона, а в 2016 году - почти 1,7 миллиона.

Общество заявило, что тревожный спад должен побудить правительство вмешаться в ситуацию.