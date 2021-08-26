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Літак ВПС Італії потрапив під обстріл під час вильоту з аеропорту Кабула – ЗМІ

Четвер, 26 серпня 2021, 16:11

У бік італійського військово-транспортного літака, коли він вилітав з аеропорту Кабула, було зроблено кілька пострілів.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в італійському міністерстві оборони, передає "Європейська правда".

У результаті інциденту літак не постраждав, додало джерело.

Італійський журналіст, який перебував на борту, розповів, що на літаку перевозили майже 100 мирних жителів Афганістану, коли його обстріляли через кілька хвилин після зльоту.

В той же час джерела у розвідці уточнили італійському агентству Ansa, що постріли здійснювалися в повітря для розгону натовпу, який тиснув на ворота аеропорту.

За даними джерел, афганський пікап, оснащений кулеметами та розташований далеко від злітно-посадкової смуги, здійснив кілька пострілів з кулемета калібру 14,5 над головою, щоб розігнати натовп.

Потім пілот італійського C130 здійснив тактичний зліт, щоб уникнути потенційної загрози, але жоден постріл, стверджують джерела, не був спрямований у бік італійського літака.

Нагадаємо, вже низка західних країн оголосили, що припинили або з вечора п’ятниці припиняють евакуаційні рейси через погіршення безпекової ситуації.

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Афганістан
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