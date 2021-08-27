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США готуються позбавити РФ статусу країни з ринковою економікою

Аналітика коротко
П'ятниця, 27 серпня 2021, 09:00

США зробили вкрай важливий крок до позбавлення Росії статусу країни з ринковою економікою. Вони проводять антидемпінгове розслідування щодо імпорту карбамідно-аміачної суміші (КАС) в США, результати якого можуть підтвердити неринковий статус РФ. 

Що буде, якщо ринковий статус Росії не підтвердиться і чому цей крок може мати набагато більше значення? Про це читайте в колонці партнерки юрфірми "Ілляшев та Партнери", керівниці практики міжнародної торгівлі Олени Омельченко "Удар від США: які наслідки матиме позбавлення РФ статусу країни з ринковою економікою"

30 червня Міністерство торгівлі США отримало скаргу від американських виробників, які стверджують, що КАС з Росії імпортується за демпінговими цінами, що завдає істотної шкоди промисловості Сполучених Штатів. 

Олена Омельченко пише, що Мінторг США може класифікувати Росію як неринкову економіку і розрахує максимально високий рівень антидемпінгового мита на основі інформації з третьої, так званої "сурогатної" країни. 

Визнання Росії країною з неринковою економікою у рамках розслідування призведе до обмеження доступу до американського ринку російської КАС на п’ятирічний період з правом продовження заходів кожні п’ять років. 

Проте, на думку авторки, наслідки цього кроку можуть виявитися масштабнішими. Зокрема, це рішення саме по собі може створити ефект доміно для посилення захисних мит проти продукції з РФ і в інших секторах, а також - стати поштовхом активніше використовувати цю методику для інших країн.

Детальніше у колонці Олени Омельченко "Удар від США: які наслідки матиме позбавлення РФ статусу країни з ринковою економікою".




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Торгівля США Росія
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