США готовится лишить РФ статуса страны с рыночной экономикой

США сделали очень важный шаг к лишению России статуса страны с рыночной экономикой. Они проводят антидемпинговое расследование в отношении импорта карбамидно-аммиачной смеси (КАС) в США, результаты которого могут подтвердить нерыночный статус РФ.

Что будет, если рыночный статус России не подтвердится и почему этот шаг может иметь гораздо большее значение? Об этом читайте в колонке партнерши юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", руководительницы практики международной торговли Елены Омельченко "Удар от США: какие последствия будет иметь лишения РФ статуса страны с рыночной экономикой".

30 июня Министерство торговли США получило жалобу от американских производителей, которые утверждают, что КАС из России импортируется по демпинговым ценам, что наносит существенный вред промышленности США.

Елена Омельченко пишет, что Минторг США может классифицировать Россию как нерыночную экономику, рассчитаев максимально высокий уровень антидемпинговой пошлины на основе информации из третьей, так называемой "суррогатной," страны.

Признание России страной с нерыночной экономикой в ​​рамках расследования приведет к ограничению доступа к американскому рынку российской КАС на пятилетний период с правом продления мероприятий каждые пять лет.

Однако, по мнению автора, последствия этого шага могут оказаться более масштабными. В частности, это решение само по себе может создать эффект домино для усиления защитных пошлин против продукции из РФ и в других секторах, а также - стать толчком активнее использовать эту методику для других стран.

Подробнее в колонке Елены Омельченко "Удар от США: какие последствия будет иметь лишения РФ статуса страны с рыночной экономикой".