Фінляндія хоче запровадити зелений список країн відповідно до рівня вакцинації

Фінське міністерство соціальних справ і здоров’я готує указ, згідно з яким восени можна буде виїхати до Фінляндії без сертифікатів на коронавірус тільки з країн з достатньо високим охопленням вакцинацією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.

Одним із варіантів, який розглядає міністерство, є те, що охоплення вакцинацією у країні походження мандрівника має бути приблизно на тому ж рівні, що і у Фінляндії.

Рішень з цього приводу ще немає, але існує гостра необхідність, оскільки чинне положення про безпеку кордону закінчується 31 серпня.

Нове положення про безпеку кордону, як повідомляється, надійде на позачергове засідання уряду в понеділок або вівторок.

Сьогодні до списку так званих зелених країн входять ті, де кількість інфікованих людей є дуже низькою і рівень захворюваності становить менше 10 випадків коронавірусу на 100 000 жителів за останні два тижні.

Як зазначається, у деяких європейських країнах проводиться дуже мало тестів, тому цифри справжні рівень захворюваності може бути вищий. Саме тому в уряді хочуть ввести рівень вакцинації в країні в якості критерію.

Пасажир повинен бути готовий пред’явити свідоцтво про щеплення або довідку про негативний результат тесту чи перенесену хворобу, якщо він приїжджає з країни, яка не входить до так званого зеленого списку. Цей список оновлюється регулярно.

У Європі більшість громадян вже двічі були щеплені, що дозволяє їм в’їхати до Фінляндії без карантину та тестів. Охоплення двома дозами вакцинації в Європі в середньому вище, ніж у Фінляндії.