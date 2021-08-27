Фінляндія хоче запровадити зелений список країн відповідно до рівня вакцинації
Фінське міністерство соціальних справ і здоров’я готує указ, згідно з яким восени можна буде виїхати до Фінляндії без сертифікатів на коронавірус тільки з країн з достатньо високим охопленням вакцинацією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.
Одним із варіантів, який розглядає міністерство, є те, що охоплення вакцинацією у країні походження мандрівника має бути приблизно на тому ж рівні, що і у Фінляндії.
Рішень з цього приводу ще немає, але існує гостра необхідність, оскільки чинне положення про безпеку кордону закінчується 31 серпня.
Нове положення про безпеку кордону, як повідомляється, надійде на позачергове засідання уряду в понеділок або вівторок.
Сьогодні до списку так званих зелених країн входять ті, де кількість інфікованих людей є дуже низькою і рівень захворюваності становить менше 10 випадків коронавірусу на 100 000 жителів за останні два тижні.
Як зазначається, у деяких європейських країнах проводиться дуже мало тестів, тому цифри справжні рівень захворюваності може бути вищий. Саме тому в уряді хочуть ввести рівень вакцинації в країні в якості критерію.
Пасажир повинен бути готовий пред’явити свідоцтво про щеплення або довідку про негативний результат тесту чи перенесену хворобу, якщо він приїжджає з країни, яка не входить до так званого зеленого списку. Цей список оновлюється регулярно.
У Європі більшість громадян вже двічі були щеплені, що дозволяє їм в’їхати до Фінляндії без карантину та тестів. Охоплення двома дозами вакцинації в Європі в середньому вище, ніж у Фінляндії.