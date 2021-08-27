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Финляндия хочет ввести зеленый список стран в соответствии с уровнем вакцинации

Пятница, 27 августа 2021, 11:20

Финское министерство социальных дел и здоровья готовит указ, согласно которому осенью можно будет въехать в Финляндию без сертификатов на коронавирус только из стран с достаточно высоким охватом вакцинацией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Одним из вариантов, который рассматривает министерство, является то, что охват вакцинацией в стране происхождения путешественника должен быть примерно на том же уровне, что и в Финляндии.

Решений по этому поводу еще нет, но существует острая необходимость, поскольку срок действующего положения о безопасности границы заканчивается 31 августа.

Новое положение о безопасности границы, как сообщается, поступит на внеочередное заседание правительства в понедельник или вторник.

Сегодня в список так называемых зеленых стран входят те, где количество инфицированных людей очень низкое и уровень заболеваемости составляет менее 10 случаев коронавируса на 100 000 жителей за последние две недели.

Как отмечается, в некоторых европейских странах проводится очень мало тестов, поэтому цифры настоящих уровней заболеваемости может быть выше. Именно поэтому в правительстве хотят ввести уровень вакцинации в стране в качестве критерия.

Пассажир должен быть готов предъявить свидетельство о прививках или справку об отрицательном результате теста или перенесенной болезни, если он приезжает из страны, не входящей в так называемый зеленый список. Этот список обновляется регулярно.

В Европе большинство граждан уже дважды были привиты, что позволяет им въехать в Финляндию без карантина и тестов. Охват двумя дозами вакцинации в Европе в среднем выше, чем в Финляндии.

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Финляндия Туризм Вакцины
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