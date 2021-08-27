Данія знизила ризик загрози COVID після вакцинації 80% дорослого населення

Уряд Данії більше не буде розглядати COVID-19 як "соціально критичне захворювання", посилаючись на велику кількість проведених вакцинацій.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Магнус Хойніке, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

"Епідемія перебуває під контролем. У нас рекордно високий рівень вакцинації", - сказав Хойніке у своїй заяві в п'ятницю.

Починаючи з 10 вересня, "ми можемо відмовитися від деяких особливих правил, які нам довелося ввести в боротьбі з COVID-19", додав він.

На практиці це означатиме часткове скасування вимоги надати сертифікат про вакцинацію для деяких великих заходів, таких як концерти і чи відвідування нічних клубів.

1 липня Данія представила цифровий ковідний паспорт, який слід було пред'являти за необхідності.

"Попри те, що ми перебуваємо в хорошому становищі, епідемія ще не завершилась. І уряд без вагань буде діяти швидко, якщо пандемія знову поставить під загрозу важливі функції в нашому суспільстві", - додав він.

У четвер Хойніке заявив, що 80% всіх людей, старших 12 років, були вакциновані в Данії.

Щеплення в Данії є добровільним і доступним для людей у ​​віці від 12 років.