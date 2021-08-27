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Дания снизила риск угрозы COVID после вакцинации 80% взрослого населения

Пятница, 27 августа 2021, 13:26

Правительство Дании больше не будет рассматривать COVID-19 как "социально критическое заболевание", ссылаясь на большое количество проведенных вакцинаций.

Об этом сказал министр здравоохранения Магнус Хойнике, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

"Эпидемия находится под контролем. У нас рекордно высокий уровень вакцинации", - сказал Хойнике в своем заявлении в пятницу.

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Начиная с 10 сентября, "мы можем отказаться от некоторых особых правил, которые нам пришлось ввести в борьбе с COVID-19", - добавил он.

На практике это будет означать частичную отмену требования предоставить сертификат о вакцинации для некоторых крупных мероприятий, таких как концерты и/или посещение ночных клубов.

1 июля Дания представила цифровой ковидный паспорт, который следовало предъявлять при необходимости.

"Несмотря на то, что мы находимся в хорошем положении, эпидемия еще не завершилась. И правительство без колебаний будет действовать быстро, если пандемия снова поставит под угрозу важные функции в нашем обществе", - добавил он.

В четверг Хойнике заявил, что 80% всех людей старше 12 лет, были вакцинированы в Дании.

Прививки в Дании являются добровольными и доступными для людей в возрасте от 12 лет.

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Дания Коронавирус Вакцины
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