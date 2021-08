В Англії стався вибух на промисловому підприємстві, почалася сильна пожежа

Потужний вибух стався на одному з промислових підприємств англійського міста Лемінгтон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Одразу після вибуху почалася сильна пожежа, яку поки не можуть загасити. Величезний шлейф густого чорного диму видно за кілька кілометрів.

Close up Video I've been sent. #leamingtonfire pic.twitter.com/JODDk15ZVR