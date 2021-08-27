В Англії стався вибух на промисловому підприємстві, почалася сильна пожежа
П'ятниця, 27 серпня 2021, 15:27
Потужний вибух стався на одному з промислових підприємств англійського міста Лемінгтон.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Одразу після вибуху почалася сильна пожежа, яку поки не можуть загасити. Величезний шлейф густого чорного диму видно за кілька кілометрів.
Close up Video I've been sent. #leamingtonfire pic.twitter.com/JODDk15ZVR— Leamington/Warwick/NEWS (@leamington_news) August 27, 2021
Приміщення біля підприємства були евакуйовані, а людей, що мешкають на відстані 70 метрів від місця події, закликали закривати двері та вікна. Інформації про постраждалих не надходило.
За попередньою інформацією, горить територія підприємства Leeson Polyurethanes – провідного виробника поліуретанових клеїв та покриттів.
Місто Лемінгтон розташоване у центральній Англії, неподалік від Ковентрі.