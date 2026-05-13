Фінській поліції довелось втрутитись через прапор зі свастикою на будинку

Новини — Середа, 13 травня 2026, 16:18 — Марія Ємець

Фінська поліція втрутилася після повідомлення про прапор зі свастикою у дворі приватної садиби, власнику загрожує слідство. 

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда". 

На південному заході Фінляндії поліція зняла з флагштока нацистський прапор у дворі приватної садиби у місті Лапеенранта після численних скарг свідків та вилучила його для розслідування. 

Наразі з’ясовують, чи є підстави для провадження – формально прапор не підпадає під чіткі заборони і він був розміщений на приватній території, проте водночас був видимий з вулиці і може трактуватися як меседж, спрямований проти групи за національною ознакою, пояснили у поліції. 

Із власником прапора ще не спілкувалися.

