Фінській поліції довелось втрутитись через прапор зі свастикою на будинку

Фінська поліція втрутилася після повідомлення про прапор зі свастикою у дворі приватної садиби, власнику загрожує слідство.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

На південному заході Фінляндії поліція зняла з флагштока нацистський прапор у дворі приватної садиби у місті Лапеенранта після численних скарг свідків та вилучила його для розслідування.

Наразі з’ясовують, чи є підстави для провадження – формально прапор не підпадає під чіткі заборони і він був розміщений на приватній території, проте водночас був видимий з вулиці і може трактуватися як меседж, спрямований проти групи за національною ознакою, пояснили у поліції.

Із власником прапора ще не спілкувалися.

