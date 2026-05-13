У Латвії розпалася урядова коаліція

Ліберальні "Прогресивні" з керівної коаліції Латвії заявили, що не бачать можливості продовжувати співпрацю в уряді Евіки Сіліні, і закликали президента починати консультації про формування нового уряду.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Після зустрічі з прем’єркою щодо подальшої співпраці в уряді та підтримки кандидатури на нового міністра оборони лідер "Прогресивних" Андріс Шуваєвс заявив, що не бачить можливості залишатися у коаліції.

Він заявив, що "не отримав відповідей" на запитання, які поставив прем’єрці, і що вона "розвалила власний уряд".

"На жаль, дії протягом минулого тижня демонструють, що прем’єр-міністр працює в інтересах якихось власних цілей – чи то рейтингів, чи підготовки до виборів… Уряд неспроможний діяти, і це вже не можна змінити. Тож зараз лишається два вибори: або Сіліня просто йде у відставку через втрату політичної довіри, або ж Сейм поставить крапку своїм голосуванням", – заявив Шуваєвс.

Лідер політсили додав, що якщо Сіліня не піде у відставку, то партія відкличе своїх двох міністрів з уряду.

Він закликав президента Едгарса Рінкевичса почати політичні консультації щодо формування нового уряду.

Андріс Шуваєвс сказав, що "Прогресивні" розглядають як участь у новому уряді, так і перехід в опозицію.

На запитання про те, чи будуть вони ініціювати вотум недовіри прем’єрці, Шуваєвс зауважив, що голосів одних лише "Прогресивних" недостатньо, але у разі інтересу інших опозиційних партій це можливо зробити.

Лідер "Союзу зелених і селян", другого коаліційного партнера, Харійс Рокпелніс заявив, що вони у другій половині дня зберуть на обговорення правління партії, щоб визначити свої подальші дії. Він додав, що після заяви "Прогресивних" можна казати про фактичний розпад уряду.

Водночас лідер фракції "Нової єдності" Едмундус Юревічс розкритикував рішення "Прогресивних", називаючи його неконструктивним таким, що "суперечить інтересам національної безпеки". "Нова єдність" у зв’язку з подіями також збереться на внутрішні консультації.

Тригером для розпаду коаліції стала критика на адресу міністра оборони Андріса Спрудса – представника "Прогресивних" – через останні випадки із "заблукалими" українськими дронами у Латвії, під тиском якої він пішов у відставку.

Додатково "Прогресивні" образилися за різку заяву прем’єрки в останній момент перед цим оголошенням, про яку їх, як стверджують, не попередили, і те, що у них фактично відібрали один з трьох міністерських портфелів, запропонувавши на міністра оборони фахівця-військового.

