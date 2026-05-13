Розпочинати відкриття перемовних кластерів у рамках перемовин про вступ України до Європейського Союзу у травні 2026 року не планується і вже технічно неможливо.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел у ЄС.

Європейський Союз не готовий відкрити перший перемовний кластер для України у травні 2026 року.

Відкриття першого переговорного кластера для України у травні 2026 не значиться в календарних планах інституцій ЄС, розповіли співрозмовники "ЄвроПравди".

Кілька посадовців ЄС нагадали, що традиційно Міжурядова конференція, на якій відкриваються кластери, проходить одночасно з Радою ЄС з загальних питань (засідання міністрів у справах Євросоюзу).

Найближча Рада ЄС з загальних питань відбудеться 26 травня, її порядок денний вже відомий і нині узгоджується на рівні послів ЄС. До речі, цей пункт стоїть на порядку денному засідання Комітету постійних представників Coreper у середу, 13 травня – і питання розширення ЄС там немає.

Ба більше, Євросоюз не готовий до відкриття навіть першого кластера технічно.

Незважаючи на те, що Єврокомісія передала в Раду ЄС на розгляд держав-членів скринінгові звіти та переговорні позиції (документ, який треба одноголосно затвердити у Раді ЄС перед відкриттям кожного кластера) щодо всіх шести кластерів для України, їх аналіз проводився лише на експертному рівні і на обговорення послів фактично не виносився.

Серйозного обговорення не було навіть щодо першого кластера "Основи" у січні 2025 року, коли він був вже готовий до відкриття, адже дипломати знали, що Угорщина буде блокувати цей процес, пригадав один з дипломатів.

Вказаного питання немає і в порядку денному Комітету постійних представників на 18 травня.

Як повідомили "ЄвроПравді" на умовах анонімності дипломати ряду держав ЄС та двоє посадовців ЄС, відкриття першого кластера "Основи" для України може відбутися у червні 2026 року – але якщо на це буде політична воля усіх держав Євросоюзу.

Наступне після травневого засідання Ради ЄС з загальних питань заплановане на 14 червня (Люксембург). А 18-19 червня у Брюсселі відбудеться Європейська рада – саміт лідерів ЄС.

Дипломатичні співрозмовники "Європейської правди" звернули увагу на те, що новий уряд Угорщини ще не висловив чітку позицію щодо відкриття українських кластерів – і скоріш за все не зробить це остаточно до офіційних зустрічей нового угорського премʼєра Петера Мадяра з керівництвом ЄС (орієнтовно 21 травня) та України (зустріч з президентом України Володимиром Зеленський може відбутися на початку червня на Закарпатті).

Так само невідомо, якою є справжня позиція багатьох інших держав ЄС – адже багато хто просто не озвучував свої позиції, ховаючись за вето Угорщини, наголосив один з дипломатів.

Як повідомляла "Європейська правда", редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк написав, що Франція та Польща виступають проти відкриття більше ніж одного кластера з Україною до осені – але потім спростував свою публікацію.

Своєю чергою єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос спрогнозувала 11 травня, що перший перемовний кластер для України може бути відкрито під час головування Кіпру у ЄС (до 30 червня), а інші пʼять – у липні 2026 року.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до розблокування переговорних кластерів для вступу України слід перейти вже в травні.

Тим часом майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр очікує від України кроків щодо угорської меншини, перш ніж погодиться на розблокування вступу до ЄС.