Польща підняла бойову авіацію через масовану атаку Росії по Україні

У середу, 13 травня, Польща "мобілізувала необхідні сили" на тлі російського масштабного удару по українських регіонах.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, пише "Європейська правда".

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі заявили, що таке рішення ухвалили у зв’язку із застосуванням Росією великої кількості безпілотних літальних апаратів.

"У режимі бойового чергування працюють винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведені в режим підвищеної бойової готовності", – акцентували польські військові.

У Польщі наголосили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на убезпечення та захист повітряного простору країни.

Цього дня воєнна розвідка застерігала, що Росія розпочала проти України нову комбіновану повітряну атаку, яка може бути тривалою.

Польща підіймала авіацію через російський удар по українських регіонах 25 квітня.