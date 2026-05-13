Пісторіус побував у кількох військових штабах на передовій

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та міністр оборони України Михайло Федоров відвідали прифронтові регіони та навідались до військових близько до лінії бойових дій.

Про це повідомив у середу Федоров, пише "Європейська правда".

"Побували в кількох військових штабах на передовій. Військовики показали оперативну ситуацію на фронті, як працюють із системою DELTA, планують штурмові операції, знищують логістику ворога, ведуть розвідку та координують різні типи дронів у єдиній системі управління боєм", – розповів Федоров.

Він додав, що разом із Пісторіусом із прифронтового відрядження вони взяли участь онлайн у засіданні міністрів оборони ЄС під головуванням Каї Каллас.

"Саме тут меседж про необхідність продовжувати підтримку України та забезпечувати гнучкість європейського кредиту для закриття найбільш пріоритетних запитів фронту звучав особливо чітко", – підкреслив Федоров.

Німеччина, наголосив він, активно підтримує Україну в технологічній війні. Вона профінансувала понад $1 млрд на розвиток deep strike та mid strike-спроможностей.

"Окремо хочу відзначити допомогу дроново-штурмовим підрозділам. Німеччина стала першою країною, яка підтримала цей інноваційний напрям", – наголосив Федоров.



Він подякував Німеччині й особисто Пісторіусу за ці два дні роботи в Україні і за готовність бачити реальність війни на власні очі.

Пісторіус в ході свого візиту до України також відвідав позиції одного з підрозділів протиповітряної оборони.

Також під час візиту Пісторіус разом з міністром енергетики Денисом Шмигалем відвідав пошкоджену масованими російськими ударами ТЕЦ-5 у Києві.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту Пісторіуса заявив, що Київ та Берлін працюють над шістьма проєктами спільного виробництва зброї.