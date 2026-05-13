Глава МЗС Польщі: міжнародні відносини переживають початок великої бурі
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський описав сучасні міжнародні відносини як "початок великої бурі".
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.
Сікорський взяв участь у 12-му Міжнародному морському конгресі у Щецині. Згадуючи у вступній промові про нинішню геополітичну ситуацію, він зазначив, що "з кінця лютого ми з занепокоєнням спостерігаємо за Близьким Сходом".
"Відстань має невелике значення. Не дивно, що очі світу звернені на Ормузьку протоку. Але ж це не єдині води, які стають жертвою загострення конкуренції, те саме відбувається на Червоному морі, на Чорному морі. Ця конкуренція та ці загрози присутні також тут, на Балтиці", – зазначив він.
Міністр підкреслив, що росіяни загрожують підводній інфраструктурі, заважають роботі GPS, а багато суден їхнього "флоту брухту – це плавучі екологічні бомби".
Він підкреслив, що називати Балтійське море "внутрішньою водоймою НАТО" хоч і спокусливо, але занадто оптимістично. На його думку, це применшило б загрозу, з якою доводиться мати справу.
"Ми живемо в часи полікризи. Темні хмари насуваються з кількох боків одночасно. Явища, які донедавна вважалися неможливими або вкрай малоймовірними, стають частиною реальності: збройні конфлікти, морські блокади, торговельні війни", – перерахував міністр.
У міжнародних відносинах, заявив глава МЗС Польщі, "ми маємо початок великої бурі, але одне є певним: під час бурі екіпаж має працювати рука в руку. Лише діючи разом, ми можемо утримати стабільний курс".
Він підкреслив, що Європа знає, "куди плисти", а напрямки визначають три орієнтири: безпека, економіка та демократія.
Раніше Сікорський висловив занепокоєння риторикою президента США Дональда Трампа, який називає НАТО "вони", попри те, що його країна теж є учасницею оборонного альянсу.
Також Сікорський закликав бути готовими до війни "як та, яку пам’ятають наші діди".